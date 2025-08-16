Bojan Cvjetićanin uživa, da že dolgo ne tako (Suzy)

Kdor trdo dela, si zasluži konkreten oddih in Bojan Cvjetićanin si je to poletje vzel zase. Spretno je krmaril med nastopi in skoki v vodo, pa tudi za krmilo jadrnice je zagrabil. Preizkusil je vse oblike morskih radosti. Od deskanja do jadranja s prijatelji.

Veselju še ni konca, saj jo bo v dvoje ali z družbo zagotovo ucvrl na Jadran, kjer najde svoj mir. Prijatelji pravijo, da se čudijo, kako mu med prsti še ni pognala plavalna kožica, ko pa je tako rad v vodi. Proste dneve izkoristi za kakšen piknik pri glasbenih kolegih in nabiranje užitkov po lepi Sloveniji.

Zaveda se, da je polna lepih kotičkov, najraje pa se odpravi na manj obljudene. Prepoznavnost zna biti precej moteča, zlasti v vročih poletnih mesecih, ko se želi umakniti in preživeti daleč stran od zvedavih pogledov.