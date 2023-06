Bojan Cvjetićanin: Strah nas je tega, kar prihaja

Revija Suzy je tudi za to poletje pripravila posebno astro izdajo. Pred nami je namreč obdobje, ki nam bo zaradi retrogradnosti planetov pustilo posledice, ki jih bomo še dolgo čutili. Še posebno vas opozarjamo na konec avgusta, ko bo superluna v ribah močno vplivala na naravne pojave, vreme in ljudi. Sicer se bo, kot piše Shana Flogie, to poletje vse vrtelo okoli odnosov.

Poletna Astro Suzy je na voljo na vseh večjih prodajnih mestih za 2.20 EUR.

Strah nas je tega, kar prihaja, pravi v naslovnem intervjuju Bojan Cvjetićanin, frontman skupine Joker out, ki vliva upanje, da se mladi povezujejo v močno skupnost, ki ji ni vseeno za prihodnost. Tisti, ki manipulirajo s svetom, hočejo naš pesimizem in strah, da verjamemo v brezizhodnost, zato mislimo s svojo glavo, saj božanska iskra iskri v vsakem od nas. To pa so besede navdihujočega sogovornika patra Karla Gržana.

Kaj se skriva za privlačno novo tehnologijo, je res najpomembneje vstaviti tehnologijo v človeka? Tudi o tem je v intervjuju za Astro Suzy razmišljal Krešimir Mišak, novinar, pisatelj in voditelj oddaje Na robu znanosti. Kakorkoli že, ostanite mirni v času neizogibnih sprememb, ki bliskovito pometajo z našim starim načinom življenja, so bili pomirjujoči duhovni učitelji in terapevti, ki smo jih vprašali, kako si pomagati, da bo prehod v nov svet lažji.

V poletni Astro Suzy boste našli tudi odlično razmišljanje Maje Debevc o tem, zakaj moški niso duhovni. Lili Sorum smo vprašali, kaj se zgodi, če si spremenite ime in priimek, Apolonija Infinity svetuje o prehrani v menopavzi, dr. Tina Prodnik opozarja, zakaj je treba biti pozoren, kaj nanašamo na kožo, in zakaj je tako pomembno, da je vse čim bolj naravno in ekološko.

Astro Suzy vas popelje na gurmansko potovanje med dišečimi cvetlicami. Presenečeni boste, kaj vse lahko naredite iz cvetov! Zbrali smo najbolj odšetkane recepte z okusom po brinovih jagodah, nasvete za čiščenje mineralov in kristalov in kateri simboli prinašajo srečo. Seveda ne manjka niti poletni ljubezenski horoskop in kar 10 strani križank. Naj vam bo poletna Astro Suzy v razvedrilo in pomoč!