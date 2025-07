Bojan Cvjetićanin: pojoči jezdec valov (Suzy)

Ne samo na odru, Bojan Cvjetićanin se poti tudi drugje. Celo takrat, ko njegovi prijatelji iz benda poležavajo na plaži. Kot pevec mora vzdrževati kondicijo, saj koncerti skupine Joker Out zahtevajo veliko napora. Zato se je odločil, da bo dosedanji beri športnih aktivnosti dodal še eno.

Izbral je deskanje in postal pojoči jezdec valov. A to deskanje ni običajno, gre za posebno različico, pri kateri, priklenjen na jeklenico, drvi čez vodni park in preskakuje ovire. Vsaka vožnja predstavlja nevarnost za padec in doslej je že večkrat občutil, kako boleča je njegova nova strast.

Morske radosti so lahko precej naporne, in ker mu vodne aktivnosti niso dovolj, se pogosto odpravi še na partijo tenisa, košarke ali nogometa. Skratka, zavzeto se trudi, da bi vzdrževal zdrav duh v zdravem, čim bolj izklesanem telesu.