Bojan Cvjetićanin: če ne bi pel, bi bil profesor (Suzy)

Frontman skupine Joker Out je nedvomno eden tistih glasbenih ustvarjalcev, ki s svojimi besedili in dejanji ves čas navdihujejo mlade in tudi malce starejše. Čeprav že dolgo ve, da je glasba njegova prva ljubezen, ni ničesar prepuščal naključju in se je po končani gimnaziji vpisal na Fakulteto za družbene vede.

»Če ne bi pel, bi bil zagotovo profesor sociologije na srednji šoli,« je pred časom razkril v nekem hrvaškem intervjuju. Bojan Cvjetićanin meni, da bi bil to v nekih drugih okoliščinah idealen poklic zanj, čeprav množica oboževalcev po vsem svetu upa, da si pevec ne bo premislil in se odločil za drugo pot.

Priljubljeni 26-letnik, ki je v zadnjih letih kljub natrpanim urnikom pridno študiral, se je v teh dneh spomnil velike prelomnice, ki se mu je zgodila pred dvema letoma, ko je postal diplomirani sociolog. Ne bi nas presenetilo, če bi se odločil še za kakšen podvig, saj ga prijatelji poznajo kot izjemno radovednega mladeniča.