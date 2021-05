Bog Ane ni uslišal

Tomaž Mihelič

Evropa je odprla vrata in srce.

Zabavno

Med bolj priljubljenimi so člani islandske zasedbe Gagnamagnið, ki so s pesmijo 10 let uprizorili pravo računalniško igro.

Provokativno

Predstavnica Cipra Elena Tsagrinou je dvigala temperaturo z vročimi plesalkami, pomanjkljivo opravo in hudičevo izzivalnim nastopom za pesem El Diablo.

Elegantno

Veliko pohval je bila deležna lepa voditeljica Nikkie de Jager, za katero večina gledalcev ni vedela, da se je rodila v moškem telesu.

Ljubeče

Ana je imela ob sebi moralno podporo, saj jo je po neuvrstitvi v finale tolažil njen fant Peter Simončič.

Zažigalno

Italijanska skupina Måneskin je že na Sanremu slavila, tokrat pa je Evropo razvnela z izjemnim nastopom in tršimi ritmi. Pesem Tihi in dobri pa sporoča, da se ne pustite utišati in bodite, kar ste.

Radioaktivno

Udarna zasedba Go_A je za Ukrajino združila folkloro in elektronske ritme ter povzročila pravo radioaktivno glasbeno difuzijo.

Intimno

Povsem drugo strategijo je ubrala Francozinja Barbara Pravi, novodobna Edith Piaf, ki je na odru stala sama, sredi žarometa in z odlično izvedbo upravičila vlogo favoritinje.

Pogumno!

Manizha je karizmatična mlada ruska Tadžikistanka, ki se je s pesmijo Ruska ženska postavila po robu nasilni moški nadvladi v tej svetovni velesili in požela ogromno navdušenja.

Odločno

Norvežan Tix je tike tourettovega sindroma preoblikoval v umetniško ime, se oblekel v padlega angela in nas opogumil, da nas nobena bolezen ne sme ustaviti.

Samozavestno

Maltežanka Destiny, ki je že slavila na Evroviziji za mlajše leta 2015, je razburkala javnost z ne preveč posrečeno opravo, zato pa je bil njen energični nastop močno nagrajen.

Razkošno

Dvorana Ahoy je omogočala veliko posebnih učinkov, čeprav je organizatorjem tehnika nemalokrat ponagajala.

Ironično

Litvanska skupina Roop se je pošalila iz koronskih ukrepov in večmesečne karantene, saj v pesmi Diskoteka prepevajo o tem, da si je moral doma vsak ustvariti svoj disko.

Tokrat v ospredju niso bili le raznobarvni kostumi, pirotehnični dodatki, nenavadni scenski pripomočki, ampak predvsem sporočilnost nastopajočih, ki so tekmovali v tem, kdo se bo izrazil na bolj edinstven, do zdaj še ne viden način.Kakšen razpon čustvenih odzivov sproža pesem Evrovizije, nas vedno znova preseneti in potrjuje, da gre za družbeno pomemben dogodek. Zdi se, da se vsaj za nekaj tednov Evropa združi na istem imenovalcu, kjer ni prostora za spolno, rasno, nacionalno in še kakšno nestrpnost. In tako smo vnovič priča opogumljanju žensk, boju proti patriarhatu, sprejemanju vsakršnih raznolikosti, pomenu dobrega počutja v lastni koži, spreminjanju telesnih pomanjkljivosti v zmagovalne prednosti in dokazu, da so moški še vedno bolj spretni v hoji z visokimi petami od žensk. Vsaj tako so pokazali predstavniki Litve, Švedske in – po stavnicah sodeč – zmagovalne Italije.Čeprav se po neuvrstitvi v finale pogosto slišijo kritike, da je vse navadna kuhinja, slabe rezultate pa se že pregovorno enači z majhnostjo države, se tovrstne očitke zlahka ovrže z dejstvom, da ni pomembna velikost naroda, ampak izvirnost nastopajočih, avtorjev in delegacije. To v zadnjih letih odlično prikazujejo Malta, Ciper, Litva, celo žepni San Marino bi nam lahko dal kakšno lekcijo.Slovenci smo letos poiskali navdih v ameriški kulturi, kar je marsikoga šokiralo, saj gospel oziroma črnska duhovna glasba z našo tradicijo nima prav ničesar skupnega. Namesto domačih naravnih biserov se je med Aninim nastopom v ozadju prikazovalo utrinke s celine na drugi strani Atlantika. Mogočne Alpe, jezera, kanjone in prostranost slovenske neokrnjene narave so zamenjale skalnate pečine Velikega kanjona na severu Arizone. Pomanjkanje avtentičnosti se je začutilo celo skozi zaslon in vsakršno podcenjevanje evrovizijskega občinstva se je na koncu izkazalo za usodno napako, kajti glasovalci nagradijo tistega, ki se jim zasidra v srce in vzbudi čustveni odziv. Naši predstavnici nihče ne oporeka njene verske pripadnosti, vendar je to osebno prepričanje, ki na tako pomembni in odmevni prireditvi ne sme iskati pozornosti, saj nima veliko opraviti s širšim konceptom nacionalne in družbene zavesti. Za primerjavo vzemimo intimno izpovedin, ki sta pred dvema letoma v Izraelu zapela, da moramo najti pot k sebi, ne k Jezusu ali drugim verskim simbolom. Evropa je njuno sporočilo začutila in nagradila,pa ni uslišal niti njen zaveznik Bog, ki ga je tako krčevito klicala na pomoč. A na koncu je kljub vsakoletnim pomislekom slavila glasba, ta univerzalni jezik in oblika zabave, brez katere bi tudi tišina izgubila svoj dragoceni pomen.