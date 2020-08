Bodite z vsemi … Na isti strani

Če se s kom ne strinjate, mu poskusite prisluhniti s srcem, svetuje James Redfield v Celestinski prerokbi. Zaznajte, kaj vam želi povedati njegova duša. Iščite pot, ki vas bo popeljala na njegovo stran. Ni se vam treba strinjati s tistim, v kar ne verjamete, lahko pa najdete tisto, kar vama je skupno.



Zmislite si, kako bi bilo živeti v telesu tega človeka, z njegovimi strahovi, upi in sanjami. Opazujte svoje telesne občutke, ko spodbija vaše trditve. Povejte, da so vas njegove zamisli užalostile, razjezile ali prestrašile.



Recite npr: »Ko se tako prepirava, me to razburi. Mogoče so te težave prevelike in jih ne moreva rešiti. Kakšni pa so tvoji občutki?« Stopite na njegovo stran z besedami: »Verjetno je tvoje delo zelo težko.« Poistovetenje vas bo namreč takoj premaknilo na isto stran, četudi se z nečim ne strinjate.