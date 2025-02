Bodite … V svojem centru (Suzy)

To je ena glavnih veščin poglobljenega zavedanja, a težava v družbi, v kateri nas nenehno nekaj zamoti. Večina ljudi ne more biti v sedanjosti, ker so preveč zaposleni s tem, da so nekje drugje, pravi Deepak Chopra.

Zamoti jih zunanji svet, poln nenehnega dogajanja. Po drugi strani tisti, ki so v svojem centru, vedo, kdo so, in se znajo osredotočiti na trenutne naloge. Dobro se počutijo v svojem telesu, pozorno poslušajo in ne iščejo odobravanja drugih, ni jih strah zavrnitve. Tudi v krizi ostanejo mirni in jih ne pograbi panika.

Guru svetuje, da se naučite, da vas ne bo nič zmotilo in zamotilo – ne klici, ne film, ne skrbi ne rok za oddajo v službi. Če ostanete v sebi, bo vaše življenje lažje in hitreje boste našli rešitve za izzive.