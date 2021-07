Bodite pozorni, kam usmerjate energijo

Tudi mlaj, ki bo 9. julija v raku, nosi podobno energijo kot T-kvadrat, s katerim se bomo srečali na začetku meseca. Morda boste v tem času opazili podobne teme, ki potrebujejo vašo pozornost. Tudi počutite se lahko nekoliko nemirno in razdražljivo, pa vendar vas bo energija raka podpirala pri hranjenju in skrbi zase. Tema, ki bi prišla na površje, je vezana na družinsko dinamiko, finance in pomembne ženske. Naj bo vaša pozornost v sedanjem trenutku. Uskladite se z vsem, ob čemer se boste počutili mirno. Vsak mesec preide luna štiri osnovne faze ali spremembe: od mlade lune ali mlaja, prvega...