Bo Jelku odnesel službo?

Vsestranski gledališki in medijski ustvarjalec Žan Papič nas te dni spravlja v smeh z novo spletno serijo Centrala. V njej niza zabavne utrinke iz osrednjega državnega klicnega centra oziroma edine še neukinjene državne agencije, kjer vam dežurni operater Marko odgovori na vsako, še tako bizarno vprašanje, od dilem ob nenehnem spreminjanju vladnih odlokov do vrst pred poštami, težav z uradi, sosedi in življenjem na splošno. Žan je s svojim kratkim in preprostim formatom že postal ljubljenec vladnih uradnic, ki se sprašujejo, kdaj bo na sporedu nova epizoda. Z njim in njemu pa se smejijo tudi Ula Furlan, Mojca Fatur, Bojan Cvijetićanin, Urban Vidmar, Gašper Bergant, Lun Jemeršič in številni drugi znani Slovenci in Slovenke. Najbolj pomenljiv komentar ob ogledu njegove Centrale pa je zapisal voditelj David Urankar. »Vrhunsko, sveže, zabavno, kratko in sladko. Žan Papič oziroma Marko bi moral biti naslednji vladni govorec!« meni Urankar. Kaj si o vsem skupaj misli Jelko Kacin, pa nismo izvedeli.

Komentarji: