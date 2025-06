Bližnji sporočajo Billyju Joelu: Kljub diagnozi ostajaš naš pianist! (Suzy)

Legendarni glasbenik Billy Joel je razkril, da so mu diagnosticirali normotenzivni hidrocefalus, ki ga povzroča kopičenje tekočine v možganih. Posledice so težave s sluhom, vidom in ravnotežjem. Redka možganska motnja je bila kriva, da je odpovedal vse načrtovane koncerte do julija 2026.

Njegova žena Alexis Roderick je na družabnih omrežjih oboževalcem izrazila hvaležnost za podporo ter pohvalila hitro in strokovno zdravstveno oskrbo, ki jo je Billy prejel. Poudarila je, da je družina optimistična glede njegovega okrevanja in se veseli prihodnosti.

Tudi Joelova bivša žena Christie Brinkley in njuna hči Alexa Ray Joel mu bosta stali ob strani. Christie je delila čustveno sporočilo, v katerem je poudarila, kolikšen vpliv ima kot izvajalec, ter dodala, da bo za vedno ostal naš pianist, ter se s tem navezala na njegov hit Piano Man. Glasbenik trenutno obiskuje ciljno usmerjeno fizioterapijo in se osredotoča na svoje zdravje.