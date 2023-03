Blišč Oskarjev: elegantne obleke in seksi noge (FOTO)

Filmski dogodek leta je prinesel nove dobitnike oskarjev in veliko manj škandaloznih trenutkov kot lani. Slavil je film Vse povsod naenkrat, ki je prejel kar sedem kipcev, od tega tri za igralce.

Seveda pa so bile zvezde tudi prava paša za oči. Letos so se prvič sprehodile po preprogi v barvi šampanjca, saj se dogodek začne že ob tretji uri popoldne. Rdečo preprogo, ki je bila simbol glamurozne prireditve vse od leta 1961, so tako upokojili.

Nobelova producentka Med gosti, ki jih nismo pričakovali, se je znašla tudi Malala Jusafzai, ki je bila producentka kratkega filma Stranger At The Gate. V obleki Ralpha Laurena je prišla z možem Asserjem Malikom.

Velika vrnitev Cara Delevingne, ki po zasebno težavnem letu spet osvaja družabne dogodke, je navdušila v čudoviti obleki Elieja Saaba.

Sproščena lepotica Ana de Armas se je prišla le zabavat in to je bilo več kot očitno v njenem sproščenem nasmešku, vsekakor pa je pomagalo, da je bila v obleki hiše Louis Vuitton videti izvrstno.