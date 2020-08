Blesti v reklami in na odrih

magnifico reklama

Za tiste, ki se pogosto pojavljajo v javnosti, v šali radi rečemo, da skačejo iz paštete.se te dni veliko vrti na vsakem televizijskem programu, kjer predvajajo reklame za veliko trgovsko verigo.Sicer pa se je tudi njegovo življenje zaradi nove situacije močno spremenilo. Nastopov skoraj ni, letos si niti v najdrznejših sanjah ne more obetati, da bi nastopil na tradicionalnem božičnem koncertu v Cankarjevem domu ali dvorani Stožice tako kot lani.Zato pa je nedavno z veseljem naredil uslugo prijatelju, ki je ženil svojega sina, in nastopil na poročni zabavi. Svatje so bili navdušeni, saj tako kot večina ljudi močno pogrešajo druženja in zabave. Skupaj z njim so peli njegove največje uspešnice in si želeli, da bi bilo takšnih druženj kmalu čim več.