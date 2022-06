Blažka in Stela: Zate bi sklatila zvezde

Blažka Müller in Stela Müller Pograjc nimata klasične naveze mama-hči. Med njima vlada neka pristna energija, po kateri hrepenijo vsi starši in otroci. A zanjo ni posebnega recepta, kvečjemu je potrebnih veliko potrpežljivosti in spoštovanja, predvsem pa zaupanja.

Voditeljica in doktorica portugalskega jezika je ob ameriški polnoletnosti svoje prvorojenke priznala, da ne more verjeti, kako hitro je minilo teh 21 let, ko je njena hčerka postala že prava mlada ženska. Ob rojstnem dnevu je čustveno dodala: »Zate bi sklatila vse zvezde z neba, ti zvezdica moja.«

Hči Stela je danes že prava mlada dama.

Njun lepi odnos ni nikakršno presenečenje za tiste, ki ju poznajo, saj med prijatelji obe uživata strašansko spoštovanje. Študenti portugalskega jezika Blažko obožujejo in priznavajo, da bi si takšnih profesoric lahko samo želeli. Takisto pravijo tudi Stelini srednješolski sošolci in študenti prava, kjer je deležna samih pohval, kar je najlepše darilo za njeno krasno mamico.