Blaž Švab prvič o svojem sinu

Nenavaden splet okoliščin, ki so sovpadale z razglasitvijo epidemije, je verjetno rojstvo sina postavil v nekoliko drugačno luč. Kako ste to doživljali, so se mešali občutki sreče na eni in strahu na drugi strani?Strahu je bilo veliko. A smo se trudili, da bi ga sinek občutil čim manj. Je pa zagotovo tudi občutil našo negotovost in strah. Ne znam opisati, kaj se dogajalo, ampak v sebi sem imel neko upanje in vero, da bo vse še dobro. Kot da bi nad nami bdela neka nevidna moč. Sicer pa nismo bili sami. Pomagali so starši, babica. Tako so meseci, ne glede na epidemijo, potekali mirno in zelo zabavno. Tudi smeha je bilo veliko.Po ...