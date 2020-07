Blaž Janc in Zala Špat: v nizkem startu pred selitvijo

Rokometaš Blaž Janc preživlja zelo razburljivo poletje. Po tem, ko je na začetku karantene zaključil bivanje na Poljskem in se vrnil v Slovenijo, se z izvoljenko Zalo Špat pripravljata na številne nove izzive. Te dni sta na vrhuncu priprav pred selitvijo v Španijo, kjer je Blaž podpisal novo pogodbo za klub Barcelona, v začetku septembra pa bosta pričakala prvorojenca.



Zaljubljenca sta se odločila, da se bo njun otrok rodil v Španiji, zato je šla Zala 20. julija z Blažem na pot. Pred tem sta morala urediti še kopico stvari, se dokončno pripraviti na prihod novega družinskega člana, razpakirati in začeti poganjati korenine v novi deželi.



Zaljubljenca pa sta si vzela tudi nekaj časa zase in za oddih. Nedavno sta oba zelo uživala na poroki Blaževega rokometnega prijatelja Žige Mlakarja in njegove izvoljenke Ive Jug. Zabava za številne svate je bila v petičnem hotelu Kempinski tik za hrvaško mejo.