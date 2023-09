Blaž Babič: Tovarna dobre volje (Suzy)

Ena ura v družbi te človeške elektrarne odlične energije, in že boste imeli občutek, da lahko premikate gore. Vsestranski talent nekateri občudujejo kot prepoznavni glas in um Radia 1, drugim se je prikupil kot nekdo, ki je zadolžen, da so gledalci v studiu Pop TV prijetno razpoloženi pred začetkom različnih zabavnih oddaj.