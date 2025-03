Blake Lively je rojena z ascendentom v samozavestnem, odločnem, ponosnem levu z močnim egom, ki želi biti kralj živali, v središču pozornosti. Njen vladar je Sonce v devici, kar jo prizemljuje, a prinaša tudi njeno kritičnost, analiziranje, zagovarjanje svojega prav, iskanje resnice in pravice. Sonce je z Marsom, Merkurjem, Venero in Luno del stelija v drobnjakarski, natančni devici, ki ne odstopa od svojih načel, tako tovrstna energija barva več področij njenega življenja in značaja. Zelo ostro in bojevito se lahko zavzema za tisto, kar misli, da je prav, vse želi popredalčkati in nadzorovat...