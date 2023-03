Biseri gredo v glasbeno zgodovino

Zdaj so Alen Klepčar, njegova sestra Sabina, Marijan Novak, Sandi Morel in David Krušvar, ki so bili zadnji člani ansambla Biseri, sporočili, da se po 17 letih poslavljajo. Da so bili pravi biser v narodnozabavni glasbi, so dokazovale številne festivalske in druge nagrade, ki so si jih priigrali v tem času, v zakladnico so prispevali nekaj deset viž, ki so jih izdali na treh albumih, pred dvema letoma, ob 15. obletnici, je ansambel prejel posebno priznanje domače občine Pivka.

Bobnar David Krušvar pravi, da še niso rekli zadnje.

Že s prvim, debitantskim albumom, na katerega so uvrstili deset skladb, so postali prepoznavni po drugačnem zvenu, s katerim so malce odstopali od drugih na narodnozabavni sceni. Drugi album so poimenovali po skladbi Punči, ni debate, ki je na Vurberškem festivalu pred natanko desetimi leti postala najboljša skladba, Biseri pa so zanjo prejeli plaketo Lojzeta Slaka in zlatega zmaja. »To ni bil velik uspeh le za nas, temveč zame osebno kot avtorja. S to skladbo smo vse do letos začeli in končali skoraj vsak naš nastop, radi pa jo igrajo tudi drugi,« je ponosen Alen, vodja in harmonikar ansambla, ki je z eno nogo vse bolj stopal proti zabavnemu stilu, zato so medse povabili še bobnarja. Prvi je bil Anže Počkar, ki ga je po dveh letih zamenjal David Krušvar, prvega kitarista Borisa Prunka pa je nadomestil Marijan Novak. Od prvega dne sta bila člana bas kitarist Sandi Morel in pevka Sabina Klepčar.

Biseri so pripravili kar nekaj odmevnih koncertov z gosti in v narodnozabavne ritme preoblekli nekaj svetovnih uspešnic, po katerih so si jih poslušalci prav tako zapomnili. Zadnje čase so se manj pojavljali v medijih in igrali na različnih dogodkih, a Alen, ki je konec januarja praznoval 30. rojstni dan, pravi, da to še ne pomeni, da niso bili glasbeno dejavni.

Alen Klepčar je bil vodja, harmonikar in avtor skladb.

»Ne le jaz, vsi smo za svojimi inštrumenti tudi doma in nikomur ni minil dan, da ne bi igral. Midva z Marijanom imava doma vsak svoj snemalni studio, v katerem nama dela ne zmanjka, hkrati pa še vedno ustvarjam skladbe za druge zasedbe. A nič od naštetega ni razlog, da smo se poslovili kot ansambel Biseri. Verjetno nas boste še videli na odrih, le da v drugih zgodbah,« pravi Alen. Bodo vendarle še kdaj nastopili skupaj? »Ne vem. Ta trenutek bi rekel, da je bilo dovolj. Ker pa poznam vseh nas pet, bralkam in bralcem revije Suzy odgovarjam takole: nikoli se ne ve, kaj bodo prinesla leta,« je nekoliko skrivnosten Alen. Hvala, Biseri, za vse bisere, ki ste jih nanizali v glasbeno zakladnico.