Bilo je nekoč: Vesna Milek (FOTO)

V družini na Cerkniškem polju se je 23. 10. 1971 rodila zvedava deklica. Med študijem v Ljubljani se je prepričljivo spogledovala z ustvarjalnimi izzivi, pozornosti pa ni pritegnila le kot nadarjena publicistka, ampak tudi z markantnim videzom.

Njen prvi roman Kalipso je leta 2003 pod drobnogled vzel kritik Matej Bogataj.

Začela je voditi televizijsko oddajo na takratni Gajba TV, danes pa so njeni intervjuji z domačimi in tujimi zvezdami med najbolj branimi, enako so javnost vznemirjale njene kolumne.

Drznost je dokazala s knjižnim prvencem Kalipso, v katerem je z decentno erotiko popestrila roman. Navdušenost nad filmi in literaturo se zazna v njenih delih, zato je na zahtevo direktorja Purivatre na Sarajevskem filmskem festivalu zadolžena za intervjuje z osrednjimi zvezdniki, zaupajo pa ji tudi domače legende. Nazadnje smo se skozi njene oči poglabljali v razgibane kariere gostov oddaje Od blizu, kar je precej diametralen naslov, če upoštevamo, da njo le redko kdo pozna zares od blizu.

Izkazala se je tudi kot igralka leta 2017, in sicer z glavno vlogo v celovečercu Anina provizija.

Je pa vsakomur v njeni bližini prijetno, saj je bistroumna, iskriva sogovornica, ki očara tudi z glasom. Mi pa ji ob tej priložnosti ubrano zažvrgolimo 'vse najboljše, draga Vesna'.