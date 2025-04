Bilo je nekoč: Uma Thurman (Suzy)

Pri petnajstih je tudi Uma postala manekenka in kmalu prestopila v filmski svet. Pozornost je pritegnila v filmu Nevarnih razmerjih, ko je imela komaj osemnajst let, prebila se je v Šundu Quentina Tarantina leta 1994. Ponovno je sodelovala s Tarantinom v dveh filmih Ubila bom Billa, kar ji je prineslo ikonični status. V karieri je nastopala v različnih žanrih na filmu, televiziji in odru.

Prejela je zlati globus in nominacije za oskarja, bafto in emmyja. Poročila se je dvakrat, prvič kot dvajsetletno dekle z Garyjem Oldmanom. Ločila sta se dve leti pozneje. Drugi zakon z Ethanom Hawkom, s katerim ima dva otroka, Mayo in Levona, ki sta oba igralca, je trajal sedem let. Julija 2012 je po petih letih zveze s finančnikom Arpadom Bussonom rodila Luno, razšla sta se po desetih letih ljubezni.

V Nevarnih razmerjih je igrala naivno dekle ob Johnu Malkovichu in Glenn Close.

V Šundu je bila nepozabna Mia Wallace, za vlogo je bila nominirana za oskarja.

Kot Poison Ivy v Batman&Robin je igrala z Arnoldom Schwarzeneggerjem.

Med snemanjem Ubila bom Billa je na vztrajanje režiserja vse odigrala sama, tudi prometno nesrečo, zaradi katere ima trajne poškodbe.

Na broadwayske odrske deske je prvič stopila leta 2017.

Presrečna Uma z vsemi svojimi otroki leta 2023.