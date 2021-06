Bilo je nekoč: Toni Gašperič

Belokranjec s srcem in dušo je desetletja s svojim humorjem risal nasmehe na usta mladih in starih. Poslušalci Veselega tobogana, otroške radijske oddaje na Radiu Slovenija, so se smejali njegovim poučnim zgodbicam o teti Mari, liku, ki ga je ustvaril po svoji resnični teti. Po dolgem okrevanju v bolnišnici se je lani vrnil domov k ženi Jani. V karieri je sodeloval s številnimi slovenskimi mediji, vodil različne prireditve ter nastopal kot humorist, po izobrazbi pa je bil učitelj in je do upokojitve delal kot osnovnošolski ravnatelj. Bil je tudi uveljavljeni pisec glasbenih besedil – med...