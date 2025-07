Bilo je nekoč: Tobey Maguire (Suzy)

Sprva je želel postati kuhar, a ga je mama, ki je bila scenaristka, spodbudila k igranju. Kariero je začel v zgodnjih devetdesetih letih z manjšimi vlogami. Preboj je dosegel s filmom Ledeni vihar leta 1997, sledile so opazne vloge v Pleasantville, Hišna pravila in Wonder Boys. Svetovno slavo mu je prinesel Spider-Man 2002., ki je postal ena najuspešnejših franšiz tistega časa. Zasebno je znan po umirjenem značaju in strastnem zanimanju za poker – bil je celo del ekskluzivne hollywoodske poker scene. Bil je poročen z oblikovalko Jennifer Meyer, s katero ima dva otroka, vendar sta se pred petimi leti ločila. Tobey ohranja zasebnost in se v zadnjih letih redkeje pojavlja na filmskih platnih, vendar ostaja priljubljen obraz hollywoodske zgodovine.

V filmu Hišni red je igral ob Charlize Theron.

Z Michaelom Douglasom je igral v filmu Wonder Boys.

Kot Peter Parker oziroma Spider-Man je nastopil v štirih filmih.

Videli smo ga v filmu Veliki Gatsby, v katerem je igral tudi z Leom.

V drugem delu Spider-Mana je sam naredil salto čez drveči avto, brez kaskaderja.

Je najboljši prijatelj Leonarda DiCapria, ki ga je spoznal v osemdesetih na avdiciji.