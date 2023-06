Bilo je nekoč: Tina Turner

Anna Mae Bullock se je rodila 26. novembra 1939 v Tennesseeju. S sestro je začela zahajati v klube, kjer je videla nastopati Ika Turnerja in ga prepričala, da ji je dovolil nastopati z njo. Dal ji je ime Tina in dodal svoj priimek, da bi jo zlahka nadomestil, če bi ga kdaj zapustila. Poročila sta se, on jo je brutalno pretepal in posiljeval, a sta bila vse od šestdesetih let najbolj vroča glasbena točka, dokler ni leta 1976 po hudem pretepu pobegnila z le 36 centi v žepu. Skoraj sedem let je kot pevke nihče ni jemal resno. Vrata so se ji odprla šele v osemdesetih, ob prvem samostojnem albumu Private Dancer pa je počasi začela postajati večja zvezda, kot je bila z Ikom, polnila je lestvice in dvorane ter postala znana kot kraljica rokenrola. Imela je dva otroka, eden je pred petimi leti naredil samomor, posvojila pa je tudi dva Ikova sinova. Ljubezen je našla z Erwinom Bachom, ki je del glasbene industrije.

Prejela je osem grammyjev, le enega je delila z bivšim možem, in se večkrat zapisala v Guinnessovo knjigo rekordov.

Ob ločitvi ni želela ničesar, sodnika je prosila le, naj ji dovoli obdržati svoje umetniško ime, ki ga je Ike zaščitil kot blagovno znamko.

David Bowie v osemdesetih letih ni šel na neko druženje, pač pa izbral njen koncert in sledile so mu trume glasbenih pomembnežev.

Z Melom Gibsonom je igrala v filmu Pobesneli Max.

Zadnjo turnejo je imela leta 2000.