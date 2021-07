Bilo je nekoč: Sofia Vergara

V Barranquilli se je rada napravila za karneval.

V Moderni družini je Jayeva druga žena, ki v zakon pripelje sina Mannyja.

Odkrili so jo na kolumbijski plaži, naravna svetlolaska pa si na željo režiserjev lase pogosto barva, da je videti bolj latinskoameriško.

Nick Loeb se je s Sofio boril na sodišču, saj je želel imeti 'njune otroke', četudi jih ona ni hotela.

Joeju se je sprva izogibala, saj je bil preveč seksi. »Prestara sem, da bi hodila z nekom, za katerim norijo vse punce.«

Njen sin Manolo je zdaj star že trideset let.

Kar sedem let je bila najbolje plačana televizijska igralka, na kar je izredno ponosna, saj se je 10. julija 1972 rodila v kolumbijskem mestu Barranquilla, imela pa je pet bratov in sester ter kup bratrancev.Tri leta ještudirala stomatologijo, potem pa se odločila zgrabiti priložnost, da se izkaže kot model in voditeljica, s čimer je postala v Kolumbiji zelo uspešna.Pri 18 se je poročila, rodila sina in se dve leti pozneje ločila. Ko so leta 1998 ugrabili in umorili njenega brata, je zaradi strahu emigrirala v ZDA.Najbolj znana je po vlogi Glorie v nanizanki Moderna družina, zasebno pa je veliko prahu dvignil njen nekdanji zaročenec, ki je hotel po njunem razhodu 'uporabiti' zarodke, ki sta jih zamrznila v času razmerja. Zdaj je že skoraj pet let poročena s 44-letnim