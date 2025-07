Bilo je nekoč: Slash (Suzy)

Svetovno znani kitarist se je v Londonu rodil kot Saul Hudson. Njegova mati je bila kostumografinja, oče cenjeni grafični oblikovalec v glasbeni industriji. Po selitvi družine v Los Angeles je prek staršev spoznal veliko slavnih. Imel je pet let, ko sta se oče in mama ločila, kar je močno vplivalo na njegovo ustvarjanje. Zgodaj je vzljubil kitaro, glasbeno pot začel z bas kitaro, vendar na priporočilo učitelja prešel na električno, tako se je rodila legenda, ki je drugi polovici osemdesetih s skupino Guns N' Roses dosegla svetovno slavo.

Leta 2001 so mu zdravniki zaradi kardiomiopatije, povezane z dolgoletno zlorabo alkohola in drog, pripisali samo še nekaj tednov življenja, a se je streznil in ozdravel. Po odhodu iz skupine je igral v superskupini Velvet Revolver, ves čas pa nadaljeval samostojno kariero. Leta 2010 izdal prvi solo album Slash z več pevci, pred devetimi leti pa se je za turnejo Not in This Lifetime spet pridružil Gunsom. Njegov zadnji samostojni album Orgy of the Damned je izšel lani. Po ločitvi je srečen v razmerju z Meegan Hodges.

Z mlajšim bratom Albionom in mamo, ki jo je kitarist enkrat dobil v postelji z Davidom Bowiejem.

Svoj prvi cilindrični klobuk je sunil leta 1985 v Los Angelesu. Rekel je, da se z njim na odru počuti varneje.

Ikonični solo v pesmi Sweet Child o' Mine je nastal po naključju iz ogrevalne vaje.

Leta 2012 je dobil zvezdo na pločniku slavnih.

Kot risani lik se je pojavil v priljubljeni Disneyjevi risanki Phineas and Ferb.

S Perlo Ferrar, s katero ima sinova Londona in Casha, sta se ločila leta 2015.