Bilo je nekoč: Shania Twain (Suzy)

Rojena kot Eilleen Regina Edwards v Windsorju, v Ontariu, je ena najuspešnejših kantri-pop pevk vseh časov. Odraščala je v skromnih razmerah, po ločitvi staršev jo je vzgajala mama, ki se je ponovno poročila, in ko je bilo pevki 22 let, je z možem umrla v prometni nesreči. Eilleen je prevzela skrbništvo nad mlajšima bratoma in delala v hotelu v Ontariu, da jih je lahko preživljala.

Glasbeno kariero je začela v devetdesetih letih, preboj je doživela leta z albumom The Woman in Me, ki je dosegel večkratno platinasto naklado. Petnajst let je bila poročena z znanim producentom Robertom Muttom Langom, z njim ima sina z imenom Eja. Ko je odkrila, da jo vara z njeno prijateljico, sta se ločila.

Največji uspeh je leta 1997 dosegla z albumom Come On Over, enim najbolje prodajanih albumov vseh časov. Po daljšem glasbenem premoru zaradi zdravstvenih težav se je leta 2017 vrnila z albumom Now. Poleg glasbe je znana tudi po svojih modnih izbirah, spektakularnih koncertih in vplivu na popularizacijo kantri glasbe po svetu.

Že kot otrok je pela v barih, da bi finančno pomagala družini.

Njeno življenje je razpeto med rančem v Nevadi in Švico, kjer ima več konjev.

Osvojila je pet nagrad grammy in več drugih prestižnih priznanj ter dobila zvezdo na pločniku slavnih.

Leta 2011 se je poročila s Fredericom Thiebaudom, bivšim možem prijateljice, s katero jo je varal prvi mož.

Pevka je ponosna Kanadčanka.

Leta 2003 je zbolela za lymsko boreliozo, ki je povzročila paralizo glasilk.