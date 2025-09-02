Bilo je nekoč: Shania Twain (Suzy)
Rojena kot Eilleen Regina Edwards v Windsorju, v Ontariu, je ena najuspešnejših kantri-pop pevk vseh časov. Odraščala je v skromnih razmerah, po ločitvi staršev jo je vzgajala mama, ki se je ponovno poročila, in ko je bilo pevki 22 let, je z možem umrla v prometni nesreči. Eilleen je prevzela skrbništvo nad mlajšima bratoma in delala v hotelu v Ontariu, da jih je lahko preživljala.
Glasbeno kariero je začela v devetdesetih letih, preboj je doživela leta z albumom The Woman in Me, ki je dosegel večkratno platinasto naklado. Petnajst let je bila poročena z znanim producentom Robertom Muttom Langom, z njim ima sina z imenom Eja. Ko je odkrila, da jo vara z njeno prijateljico, sta se ločila.
Največji uspeh je leta 1997 dosegla z albumom Come On Over, enim najbolje prodajanih albumov vseh časov. Po daljšem glasbenem premoru zaradi zdravstvenih težav se je leta 2017 vrnila z albumom Now. Poleg glasbe je znana tudi po svojih modnih izbirah, spektakularnih koncertih in vplivu na popularizacijo kantri glasbe po svetu.
Hvala, ker berete Slovenske novice.
Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.