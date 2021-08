Bi jo prepoznali? To je naša znana pevka nekoč (FOTO)

Leta 2011 je vodila prvi 'kmečko' obarvan šov Ljubezen na seniku.

Leta 2006 je na Emi zapela pesem Mandolina.

S čim vse se nam še ni prikupila simpatična levinja, ki je 6. avgusta upihnila 48. svečko? Vzljubili smo jo kot temperamentno pevko, ki nam je z danes skoraj ponarodelim hitom Ne grem na kolena popestrila marsikatero zabavo.Še danes si prepevamo tudi pesmi Metulj in Mandoline, s katerima je nastopila na Emi leta 2005 in 2006. Še preden je stopila na samostojno glasbeno pot, je prepevala skupaj z. Hčiinje po izobrazbi diplomirana sociologinja, kariero pa si je poleg s petjem ustvarila tudi s pisanjem uspešnic za tuje glasbenike ter z vodenjem in komentiranjem resničnostnih oddaj. Nazadnje smo jo videli v pevskem šovu Kdo si ti? Na Planet TV pa smo jo kot voditeljico občudovali v oddajah Ljubezen na seniku, Ljubezen na deželi, Kmetija: Nov začetek in The Biggest Loser Slovenija.Prav v šovu Kdo si ti? se je zgodila snubitev, ki je vodila do poroke junija letos – z dolgoletnim partnerjem, s katerim imata hčer, sta se poročila na Gorenjskem, revija Suzy pa je bila pri tem med izbranimi povabljenci.