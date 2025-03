Bilo je nekoč: Sarah Jessica Parker (Suzy)

Rodila se je v Ohiu in imela dva brata. Starši so se ločili, ko je imela dobra tri leta, mama se je v drugo poročila in skupno je bilo nato v družini kar osem otrok. Bili so revni in pogosto trpeli pomanjkanje, a mama jim je privzgojila ljubezen do branja in druge kulture.

Že kot deklica je začela nastopati, kmalu so se preselili v New York, kjer je gradila kariero. Ko je navdušila s svojim igranjem in talentom za komedijo, je hitro dobivala vedno več vlog. Velika zvezda je postala z nadaljevanko Seks v mestu. Sledila sta filma in še ena serija.

S Helen Hunt v kultnem filmu Girls Just Want To Have Fun leta 1985

Preden je spoznala moža, je ljubila Roberta Downeyja, jr., ki je imel tedaj težave z odvisnostjo.

Nepozabna je bila v filmih Klub vražjih babnic, Hokus pokus, Nova v družini, Čez 30 in še pri tastarih, Le kako ji uspe?! in drugih.

Postala je modna ikona in oblikovala lastno linijo čevljev, ima celo svoje vino in ureja knjižno zbirko pri eni od večjih založb. Že od leta 1997 je srečno poročena z Matthewom Broderickom, s katerim ima sina Jamesa Wilkieja ter hčerki Tabitho in Loretto.

Seks v mestu ji je prinesel svetovno slavo.

Nastopila je v nadaljevanki Ločitev s Thomasom Hadenom Churchem.

Navdušila je v filmu Nova v družini.

Z družino se redko pokaže v javnosti.