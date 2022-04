Bilo je nekoč: Romski zvezdniki

Zgodovina Romov je nedvomno bogata in pestra, njihove poti so vodile po vsem svetu, zato ne preseneča, da danes med številnimi zvezdniki najdemo takšne, ki se jim po žilah pretaka romska kri.

Tudi v Hollywoodu najdemo slavne, ki so ponosni na svoje korenine in vročekrvno romsko kri, ki je nedvomno botrovala tudi številnim uspehom, ki so jih dosegli na svoji poti, prepleteni s takšno in drugačno zvrstjo umetnosti.

Elvis Presley naj bi imel korenine nemških Romov, ki so se pred leti preselili v ZDA. Dekliški priimek njegove mame je bil Smith, najpogostejša izbira Romov, ki so se priselili na novo celino.

Makedonska glasbenica Esma Redžepova je bila zaradi svojega prispevka k romski kulturi ter njeni prepoznavnosti znana tudi kot kraljica romske glasbe.

Tudi britanski igralec Michael Caine, ki je letos marca praznoval 89 let, ima romske korenine, a ni o tem nikoli javno razpravljal.

V Rusiji rojeni Yul Brynner je bil eden najbolj nadarjenih igralcev in režiserjev 20. stoletja, ki se je v mladosti preživljal tudi kot akrobat.

Oče in mati igralke Rite Hayworth s pravim imenom Margarita Carmen Cansino sta bila plesalca flamenka.