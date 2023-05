Bilo je nekoč: Robert De Niro

Eden najboljših igralcev, ki trenutno nastopa v kinu v filmu Moj fotr, se je rodil na Manhattnu v New Yorku, njegova oče in mama sta bila slikarja. Imel je dve leti, ko je oče oznanil, da je gej, in zapustil mamo. Mali Bobby je živel z mamo v italijanski soseski in hitro ga je zgrabila želja po igranju, zaradi česar je pri 16 opustil šolo. Hitro je opozoril nase tako v filmih kot na odrskih deskah, danes pa je znan kot eden najljubših igralcev Martina Scorseseja, s katerim sodeluje že petdeset let. Med njegovimi najbolj znanimi filmi so ne le Lovec na jelene, Dobri fantje in Rt strahu, pač pa tudi muzikal New York, New York in vsi trije deli o družini Focker: Njeni in Njegovi tastari ter Njuna družina, saj se je izkazal kot dramski igralec in izjemen komik. Poročen je bil dvakrat, ima pa kar sedem otrok s štirimi ženskami: Raphaela, Dreno, dvojčka Juliana in Aarona, Elliota, Helen Grace in Gio.

Kot mladi Vito Corleone v drugem delu Botra se je štiri mesece učil sicilijanskega narečja, saj je v filmu spregovoril le 17 angleških besed.

Za vlogo nekdanjega veterana Travisa Bickla, ki postane taksist, je bil nominiran za oskarja.

Po Botru je leta 1980 prejel drugega oskarja, za vlogo v Pobesnelem biku, skupaj pa je bil nominiran kar osemkrat.

Kot nasilni očim lika Leonarda DiCapria je igral v filmu Fantovo življenje, v novem skupnem pod taktirko Scorseseja, Killers of the Flower Moon, sta v Cannesu požela deveminutni aplavz.