Bilo je nekoč: Rebeka Dremelj

Šolarka Rebeka se je v petem razredu začela ukvarjati s plesom.

Leta 2012 je dobila punčko Šajano, leta 2016 pa se je rodila Sija.

To soboto 40 let praznuje Brežičanka, ki s svojo življenjsko zgodbo dokazuje, da je resnično – tako kot prepeva v eni svojih glasbenih uspešnic – nepremagljiva. Potem ko je leta 2001 osvojila krono miss Slovenije, so se zmage na različnih področjih samo še vrstile, pa najsi je šlo za glasbo, resničnostno oddajo ali poslovno idejo, kot je lastno perilo ali parfum.Podala se je tudi v borbo z rakom in zato danes prav nič zanjo ni samoumevno.pravi, da je veliko stvari, ki bi jih zdaj naredila drugače kot v preteklosti, če bi razmišljala s to glavo, eno zadevo pa še posebno poudarja. »Malo prej bi imela otroka, da za tretjega ne bi bila prestara,« nam je zaupala zvezdnica, ki ima z možemhčerkiin. Kaj pričakuje od let, ki bodo sledila?»Še eno dolgooo, lepo, kakovostno življenje in da bi vsaka, sleherna Slovenka na našem spletnem mestu za ženske nepremagljiva.si našla svoj košček zase.«