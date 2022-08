Bilo je nekoč: Princesa Viktorija

Švedska prestolonaslednica je 14. julija dopolnila 45 let, njeno polno ime pa je Victoria Ingrid Alice Désirée. Kot najstarejši otrok kralja Karla XVI. Gustava in kraljice Silvije je prva v vrsti za prestol, pred svojim bratom princem Karlom Filipom in sestro princeso Madeleine.

Ko je dopolnila 18 let, je uradno lahko prevzela vajeti dežele v svoje roke, kadar očeta kralja ni bilo v domovini, kar je njene duševne težave le poglobilo.

Tik pred začetkom študija se je bojevala z motnjami hranjenja, o čemer pa ni molčala, pač pa o tem še danes govori, da spodbuja pogovor o duševnem zdravju mladih. Ko je palača potrdila sumničenja mnogih, se je za leto dni odpravila na študij v Francijo, potem pa v ZDA na Yale in leta 1999 kot pripravnica delala na švedskem veleposlaništvu v Washingtonu, D. C. Poleg študija o organizaciji švedske vlade, gozdovanja in agrikulture je končala tudi osnovno vojaško usposabljanje.

Leta 2002 se je zaljubila v svojega osebnega trenerja Daniela Westlinga, poroko pa je morala dovoliti vlada, ki ima glavno besedo pri tem, s kom se poroči princ ali princesa, sicer ta izgubi pravico do prestola.

Svoj trideseti rojstni dan je praznovala z ljudstvom in cvetno krono na glavi.

Prestolonaslednica je postala šele pri dveh letih in pol, ko se je spremenil zakon. Viktorija bo šele četrta kraljica v zgodovini švedske kraljeve hiše, prva po letu 1870.

Zaljubljenca sta se poročila na 34. obletnico poroke njenih staršev.