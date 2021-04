Bilo je nekoč: Princ Filip

Leta 1949 z najstarejšim otrokom, princem Charlesom

Vojvoda Edinburški se je rodil 10. junija 1921 na jedilni mizi v vili na grškem otoku Krf v grško in dansko kraljevo družino. Kot sorodnik grškega kraljase je moral po tem, ko je ta izgubil prestol, še kot otrok z družino izseliti iz Grčije, še hujši udarec pa je bila materina bolezen, paranoidna shizofrenija, ki so jo princesiodkrili leta 1930.Leta 1939, dve leti po tragični smrti visoko noseče sestrev letalski nesreči, se je pri trinajstih vpisal na mornariško šolo – v tem času si je že dopisoval s takrat še princeso, ki je leta 1947, ko se je že vedelo, da bo britanska kraljica, postala njegova žena.V zakonu so se jima rodili štirje otroci: princ, princesa, princin princ. Ob vplivni ženi se je moral navaditi, da je vedno v ozadju,kar naj bi mu na začetku povzročalo nemalo težav. Bil je prvi član britanske kraljeve družine, ki je nastopil v televizijskem intervjuju, podanikom pa se je prikupil z ustanavljanjem številnih skladov, nagrad in institucij ter svojimi sarkastičnimi pripombami.Umrl je 9. aprila 1921 v stotem letu življenja in tako postavil rekord v dolgoživosti med moškimi člani monarhije.