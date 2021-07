Bilo je nekoč: Pamela Anderson

Je velika podpornica Assangea, obiskovala ga je na veleposlaništvu in v zaporu, oblečena v ogrinjalo s parolami o svobodi govora.

Mlada Pamela v majici, s katero je zaslovela.

O Pam in Tommyju trenutno snemajo nadaljevanko, nad katero nobeden od njiju ni navdušen.

Je tudi Playboyeva rekorderka, saj se je na naslovnici pojavila kar štirinajstkrat.

S Tommyjem sta se poročila že po štirih dneh poznanstva, zaslovela s posnetkom seksa, ki je obkrožil svet, in se ločila po treh letih, tudi zaradi njegovega nasilja.

Pamela s 25-letnim Brandonom in 23-letnim Dylanom

Kanadska igralka je 1. julija praznovala 54 let. Pri 22 letih jo je ujela kamera na nogometni tekmi, na kateri je nosila majico z imenom pivovarne Labatt, in tako se je začela njena kariera. Pivovarna jo je najela kot model in istega leta jo je odkril Playboy.Kmalu za tem se je preselila v Los Angeles in se odločila za povečanje prsi, njena kariera pa je šla bliskovito navzgor. Postala je najbolj priljubljena reševalka iz vode v seriji jaz bi raje dala slovenski naslov Obalna straža, a bolj kot zaradi svojih igralskih sposobnosti je zaslovela po svoji goli koži in zasebnem življenju.Poročena je bila kar petkrat, med drugim s, s katerim ima tudi sinovain. Lani se je poročila s svojim telesnim stražarjem, s katerim sta srečna.je velika zagovornica živali in podpornica, s katerim je imela menda tudi razmerje.