Bilo je nekoč: Nuška Drašček

Navihana Nuška je že zgodaj vedela, da bo petje njena največja ljubezen.

Leta 1997 je na večeru francoskih šansonov v Splitu osvojila tretjo nagrado in za nagrado odpotovala v Avignon.

Šestega avgusta je dopolnila štirideset let, širši javnosti pa jepostala znana po zmagi na TV-tekmovanju Bodi idol leta 2004. Nastopala je na številnih glasbenih festivalih in bila pogosto nagrajena. Čeprav je petje njena največja ljubezen, je diplomirala iz mednarodnih odnosov, potem pa na akademiji za glasbo končala magistrski študij.Mezzosopranistka, ki danes nadvse uživa v službi v SNG Opera in balet v Ljubljani, nas od nekdaj navdušuje s svojim pozitivnim pogledom na svet, prijaznostjo in seveda popolnim glasom, ki odlično zveni v različnih žanrih, od muzikala in zimzelenih do jazza in bluesa. Ni glasbe, ki je Nuška ne bi znala približati občinstvu.Zasebno pa še vedno najraje poje možu, ki ga je spoznala med prepevanjem za Perpetuum Jazzile, in njunemu sinku