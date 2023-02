Bilo je nekoč: Michael Jordan

Sedemnajstega februarja je najboljši košarkar na svetu praznoval 60. rojstni dan. V šoli se je hitro začel ukvarjati s športom, a je bil s 180 cm premajhen za univerzitetno košarkarsko ekipo, kar ga je le še spodbudilo, da se je dokazal z meti na koš.

Še preden je dopolnil 21 let, so ga povabili v ekipo Chicago Bulls, s katerimi je odigral 13 sezon, zadnji dve v karieri pa kot član Washington Wizards. Znan je bil po svoji borbenosti, želel je biti najboljši, zaradi česar so pogosto trpeli medosebni odnosi v ekipi. Nikomur ni prizanašal z besedami, sploh ne članom nasprotnih ekip.

Čeprav so ga označili za sebičnega igralca, je ekipi pogosto prinesel zmago v zadnjih minutah, ZDA pa je med drugim priigral dve zlati olimpijski medalji. Po ločitvi od Juanite Vanoy, s katero ima dva sinova in hčerko, se je poročil z Yvette Prieto, s katero ima dvojčici Victorio in Ysabel. Danes je vreden 1,6 milijarde evrov, saj je veliko vlagal v poslovne naložbe.

Vsakokrat, ko je igral s prepovedanimi Jordan Nike Air 1 športnimi čevlji, ki so kršili uniformni kodeks, je Nike plačal kazen.

Dobro je deloval pod pritiskom, igral z vročino, zanj ni bilo ovir.

Ko sta dva najstnika umorila njegovega očeta, se je leta 1993 upokojil in sedem mesecev igral bejzbol za Chicago White Sox, potem pa se vrnil h košarki.

Igral je tudi v filmu Space Jam.

S Juanito Vanoy sta bila poročena 17 let, po ločitvi leta 2006 je bila bogatejša za 160 milijonov evrov.

Leta 2016 mu je Barack Obama podelil predsedniško medaljo svobode.