Bilo je nekoč: Michael Bublé (Suzy)

Michael Bublé, kanadski pevec in pisec besedil se je rodil v Burnabyju v Kanadi. Odraščal je ob poslušanju dedkove zbirke jazzovskih plošč in zasluge za ljubezen do glasbe pripisuje njemu. Družina ga je, čeprav ni iz glasbenih krogov, podpirala pri sledenju njegovim sanjam.

Prve nastope pred občinstvom mu je kot najstniku omogočil prav dedek, sicer vodovodar. Zanj je čas na odru zakupil s svojimi storitvami. Kariero je začel v poznih devetdesetih, preboj pa doživel leta 2003 s tretjim albumom Michael Bublé. Sledili so It's Time, Call Me Irresponsible in Crazy Love, ki so mu prinesli več nagrad, med drugim pet grammyjev.

Od drugega leta je sanjal, da bo postal znan pevec.

Preizkusil se je tudi v filmu in na televiziji, kjer je gostoval v različnih oddajah. Od leta 2011 je poročen s pevko in igralko Luisano Lopilato, imata štiri otroke in živita v njegovem domačem mestu. Predan je družini in vključen v številne dobrodelne projekte, namenjene otrokom v stiski ter financiranju raziskav za raka.

Pri 17 se je prijavil na lokalno tekmovanje talentov in zmagal, vendar je bil zaradi mladosti diskvalificiran.

Starši imajo italijanske korenine, leta 1995 je pridobil tudi italijansko državljanstvo.

»Če ne bi pel, bi igral hokej. Mogoče ne dobro, ampak bi dal vse od sebe,« je povedal solastnik moštva Vancouver Giants.

Najstarejšemu sinu so leta 2016, ko je štel tri leta, diagnosticirali raka na jetrih, ki je od leta 2017 v remisiji.

Leta 2018 je dobil zvezdo na pločniku slavnih, na slovesnosti sta bila tudi oče in mama.