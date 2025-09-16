Bilo je nekoč: Michael Bublé (Suzy)

Michael Bublé, kanadski pevec in pisec besedil se je rodil v Burnabyju v Kanadi. Odraščal je ob poslušanju dedkove zbirke jazzovskih plošč in zasluge za ljubezen do glasbe pripisuje njemu. Družina ga je, čeprav ni iz glasbenih krogov, podpirala pri sledenju njegovim sanjam.
Prve nastope pred občinstvom mu je kot najstniku omogočil prav dedek, sicer vodovodar. Zanj je čas na odru zakupil s svojimi storitvami. Kariero je začel v poznih devetdesetih, preboj pa doživel leta 2003 s tretjim albumom Michael Bublé. Sledili so It's Time, Call Me Irresponsible in Crazy Love, ki so mu prinesli več nagrad, med drugim pet grammyjev.
Preizkusil se je tudi v filmu in na televiziji, kjer je gostoval v različnih oddajah. Od leta 2011 je poročen s pevko in igralko Luisano Lopilato, imata štiri otroke in živita v njegovem domačem mestu. Predan je družini in vključen v številne dobrodelne projekte, namenjene otrokom v stiski ter financiranju raziskav za raka.