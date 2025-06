Bilo je nekoč: Melanie Brown (Suzy)

Rodila se je v Leedsu v Veliki Britaniji in odraščala z materjo Angležinjo in očetom s Karibov. Že kot otrok je pokazala zanimanje za ples in glasbo, obiskovala je šolo za umetnost, kjer je razvijala svoj talent. Leta 1994 se je pridružila dekliški skupini Spice Girls, ki je postala svetovna pop senzacija s hiti, kot so Wannabe, Say You'll Be There in Spice Up Your Life.

Kot 'strašljiva začimbica' je izstopala s svojo energično osebnostjo, drzno modo in močno karizmo. Skupina je prodala več kot 85 milijonov plošč in postala simbol ženske moči. Po razpadu skupine je nadaljevala samostojno glasbeno pot in izdala več solo albumov.

Sodelovala je v številnih TV-projektih, med drugim kot sodnica v oddajah Amerika ima talent in v angleškem X Faktorju. Ima tri hčere s tremi moškimi, poročena je bila dvakrat, zadnji zakon je razpadel po desetih letih, ko ga je obtožila zlorabe, zato je aktivna tudi kot ambasadorka boja proti nasilju v družini.

Spice Girls so obsedle svet.

Znana je tudi kot Mel B ali 'Scary Spice'.

Leta 2013 s hčerkami: najstarejšo Phoenix ima z Jimmyjem Gulzarjem, Angel z igralcem Eddiejem Murphyjem, najmlajšo Madison s Stephenom Belafontejem.

S Stephenom Belafontejem sta bila poročena deset let, v tem času je zapravila skoraj ves svoj denar in bila žrtev družinskega nasilja.

Po drugi ločitvi je napisala avtobiografijo o trpljenju, ki ga je preživela, in poskusu samomora.

Bila je sodnica na X Faktorju.