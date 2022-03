Bilo je nekoč: Manca Košir

Novinarka, publicistka, voditeljica, pisateljica in ambasadorka branja Manca Košir se je rodila 5. marca 1948. Je ženska z neizmernim življenjskim pogumom, ki je dobila bitko z rakom. Že 16 let je prostovoljka hospica in pravi, da so to njena najbogatejša leta, saj se je največ naučila od umirajočih.

Zares živi razširjeno družino, v kateri gojijo povezovanje in ohranjanje iskrenih odnosov. Je tudi avtorica 23 knjig, zadnja med njimi je Nagovori tišine.

Kot članica Bralnega društva Slovenije ter slovenskega in mednarodnega centra PEN že od nekdaj širi ljubezen do knjig, v zadnjem času pa se predvsem posveča pisanju poezije.

Manca (na fotografiji z bratoma) je bila drobna in tiha deklica. Pogosto zatopljena v knjige je že takrat odkrivala duhovnost in bila dolgo prepričana, da bo postala nuna.

Nastopila je v več filmih, med drugim tudi v hrvaškem filmu Breza iz leta 1967.

Leta 1969 je diplomirala iz matematike in fizike na Pedagoški akademiji v Ljubljani, šest let pozneje je diplomirala na takratni Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo.

Od leta 1973 je kot novinarka pisala za številne najbolj ugledne časopise v tedanji Jugoslaviji.

Leta 2019 je zbolela za rakom na čeljusti. »Nisem bila šokirana, jezna, ne žalostna. Na telesni ravni sem spremenjena, ampak na duhovni sem pa še bolj prebujena, kot sem bila prej,« je povedala.