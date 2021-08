Naša pevka Maja nekoč in danes, neverjetne fotografije (FOTO)

Z izjemnim vokalom blesti na glasbenem prizorišču že več kot 20 let, na odre pa jo je poneslo, četudi ni imela nobene predhodne glasbene izobrazbe, le ljubezen do nastopanja, ki se ji je dolga leta čudila celo njena mama Melinda. Glasbeno pot je 27. julija 1983 rojena Konjičanka začela kot pevka v rock skupini Chakra, še preden je postala polnoletna. Čeprav so se ji vrata v svet glasbe kmalu na stežaj odprla, šole ni obesila na klin – doštudirala je organizacijo poslovanja v turizmu na Bledu. Glasbo je pogosto ustvarjala v sodelovanju in duetih z znanimi imeni in že na svojem prvem konc...