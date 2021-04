Bilo je nekoč: Ljubezen na TV-zaslonih

Na POP TV se je začela druga sezona Sanjskega moškega, v kateri izbranko išče postavni Gregor Čeglaj. Da se ljubezenski šovi dobro obnesejo, priča bogata zgodovina tovrstnih oddaj. Ljubezen smo na zaslonih začeli iskati že leta 1994 v oddaji Poglej me! na TV Slovenija. Po dveh sezonah se je poslovila in tri leta so minila, preden so se posamezniki znova lahko zaljubljali pred kamero, tokrat v oddaji Zmenkarije na Kanalu A. Leta 2004 smo stiskali pesti za Damirja Alidžanovića v prvi sezoni Sanjskega moškega, leto pozneje pa smo navijali za sanjsko žensko Mihaelo Mišo Margan. Po začetnih zapletih s Katarino Hrestak je druga sanjska ženska pri nas postala Nina Osenar. Da je kombinacija ljubezni in podeželja zmagovalna, sta dokazali Ljubezen na deželi (Planet TV) in Ljubezen po domače (POP TV) – Slednja je doživela že pet sezon! Pozabiti ne smemo niti na Zmenek na slepo iz leta 2014, ki ga je vodila Jasna Kuljaj.

