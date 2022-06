Bilo je nekoč: Liam Neeson

Irski igralec, ki bo 7. junija praznoval že 70. rojstni dan, je v Severni Irski odraščal s tremi sestrami. Študij fizike in računalništva je opustil in šel delat v tovarno Guinness, potem pa počasi začel igrati v gledališču in se na snemanju prvega večjega filma Excalibur zaljubil v Helen Mirren.

Nase je opozoril v filmu Schindlerjev seznam, sledila pa sta dva zgodovinska filma Rob Roy in Michael Collins ter dva filma Vojne zvezd. Od tod je šlo le še navzgor: Tolpe New Yorka, Pravzaprav ljubezen, Kinsey, celo filmi o Batmanu in Narniji. Zadnja leta ga poznamo kot akcijskega junaka v filmih, kakršni so Ugrabljena, Spopad titanov, Varuh in Potnik. Ljubezen njegovega življenja je bila Natasha Richardson, igralka, s katero ima dva sinova, Micheála in Daniela.

Pred 13 leti je umrla v tragični smučarski nesreči, potem ko je na položnem pobočju izgubila ravnotežje, z glavo udarila ob tla in ostala možgansko mrtva. Liam je od tedaj imel le eno dvoletno razmerje.

V zgodbah o titanih je igral Zevsa.

Trenutno ga gledamo v Morilčevem spominu, prihaja pa še nekaj njegovih akcijskih dogodivščin.

Pred dvema letoma je film Narejeno v Italiji posnel s starejšim sinom Micheálom.

Kot Oscar Schindler je bil celo nominiran za oskarja.

V Vojni zvezd je nastopil dvakrat.

Natasho je spoznal leta 1993, leto pozneje sta se že poročila.