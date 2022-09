Bilo je nekoč: legende slovenske košarke (FOTO)

V Sloveniji so že leta 1905 v šolah in telovadnih društvih igrali košarko, imenovano korball, njeni pravi začetki pa segajo v leto 1921.

Več kot sto let torej ta izjemni šport navdušuje mlado in staro, Slovenke in Slovence, s številnimi zvenečimi imeni domače košarke pa se je naša podalpska deželica večkrat vpisala na svetovni zemljevid tega športa. Seznam odličnih slovenskih košarkarjev je dolg, ob začetku evropskega prvenstva pa se spominjamo le nekaterih, ki so se za vedno vpisali v zgodovino slovenske košarke.

Pisalo se je leto 1978, ko je Peter Vilfan kot najmlajši član jugoslovanske košarkarske reprezentance iz Manile prinesel pokal svetovnih prvakov. Danes je 65-letnik zaščitni znak tekem slovenske izbrane vrste.

Legendarni Ivo Daneu je imel v reprezentanci Jugoslavije celo vodilno vlogo, saj je izbrano vrsto, za katero je odigral 209 tekem, popeljal do številnih medalj na evropskih in svetovnih prvenstvih.

Aljoša Žorga je z jugoslovansko reprezentanco postal svetovni prvak (1970), na olimpijskih igrah (1968) in evropskem prvenstvu (1971) pa osvojil drugo mesto.

Mirko Amon, ki je umrl decembra 2020 v 91. letu starosti, je bil prvi Slovenec, ki je zaigral v državni reprezentanci Jugoslavije. Leta 1950 je bil najboljši strelec jugoslovanske zvezne lige.

Med legende se je zapisal tudi Rašo Nesterović, ki je kot prvi Slovenec v ligi NBA osvojil prvenstvo, v sezoni 2002/03 pa je s prestopom iz Minnesote v ekipo San Antonio Spurs postal najbolje plačani slovenski športnik dotlej.