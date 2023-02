Bilo je nekoč: Kate Winslet

V slovenske kinematografe po 25 letih prihaja Titanik v 3D--različici, 47-letna angleška igralka pa ima na snemanje filma prelepe spomine. Ima dve sestri in brata in kljub finančnim težavam je imela srečno otroštvo. Bila je debelušen otrok, se spominja, svojo prvo filmsko vlogo pa dobila v filmu Petra Jacksona Nebeška bitja.

Že v naslednjem je igrala v priredbi Razsodnost in rahločutnost, potem pa je šlo samo še navzgor. Po Titaniku je iskala priložnosti v manjših filmih, a so ji njene igralske sposobnosti prinašale vedno večje in boljše priložnosti, nazadnje tudi oskarja.

Navdušuje tako v zgodovinskih filmih kot fantazijskih in kriminalkah, preprosto je izjemna v vsakem žanru. Poročena je bila z Jimom Threapletonom, s katerim ima hčer Mio, s Samom Mendesom, s katerim ima sina Joeja, zdaj pa je že deset let žena Edwarda Abela Smitha, s katerim ima sina Beara.

Film Nebeška bitja govori o resnični zgodbi dveh deklet z Nove Zelandije, ki sta ubili mamo ene od njiju.

Na snemanju Titanika sta z Leonardom DiCapriem spletla tesno prijateljstvo, ki postaja iz leta v leto še močnejše.

Za oskarja je bila nominirana sedemkrat, tudi za vlogo v filmu Večno sonce brezmadežnega uma ...

... prejela pa ga je za vlogo v Bralcu. Ob njej ponosno stal njen drugi mož, a sta se malo za tem razšla, ker jo je prevaral z igralko Rebecco Hall.

S tretjim možem se ne kažeta rada v javnosti.

S hčerko Mio je nastopila v epizodi nadaljevanke Jaz sem.