Bilo je nekoč: Judita Zidar

Letošnja Dnevnikova nagrajenka se je rodila 12. junija 1960 v Ljubljani. Bila je bolehno in občutljivo dekletce, ki pa je v življenju vedno iskalo svobodo in svojo pot.

S kolegico Mirjam Korbar sta dobri prijateljici.

Začela je študirati slavistiko in sociologijo, a se našla v igri. Prvo službo je dobila v Prešernovem gledališču Kranj, po sedmih letih pa ga je zapustila, ravno ko je prejela Prešernovo nagrado.

Po letu dni na svobodi se je zaposlila v MGL, kjer ostaja do danes. Videli smo jo v številnih predstavah (igrala je Ibsenovo Noro in Sofoklejevo Antigono ter mnoge vmes), filmih (od Čisto pravega gusarja do Vsi proti vsem) in nadaljevankah (Vrtičkarji, Gorske sanje, Ja, Chef! in številne druge). Z Gregorjem Tomcem, s katerim sta se pozneje razšla, ima sina Blaža, najraje pa uživa v naravi in med knjigami.

Za svojo prvo vlogo v MGL v predstavi Ljubezen & seks & terapija je prejela prvo Dnevnikovo nagrado.

V predstavi Trije milijoni minut je igrala mediatorko.

Sin Blaž je na mamo ponosen in z veseljem pride na njene predstave.

Pred štirinajstimi leti je v predstavi Punce in pol igrala papežinjo.