Bilo je nekoč: Jon Bon Jovi

John Francis Bongiovi mlajši je 2. marca praznoval že 60 let! Rodil se je očetu sicilijanske in slovaške krvi ter materi, ki je bila nekdaj tudi Playboyeva zajčica. Ima dva brata in je menda v sorodu s Frankom Sinatro. Pri 13 je ustanovil svojo prvo skupino, igral klavir in kitaro, leta 1983 pa je nastala skupina Bon Jovi.

S tretjim albumom so se prebili na vrhove lestvic, do danes pa so prodali več kot 100 milijonov plošč po vsem svetu. Jon je snemal tudi filme in solo plošče, med najbolj znanimi je Blaze of Glory za film Mladi revolveraši 2. V srednji šoli je spoznal Dorotheo Hurley, s katero sta skupaj že 40 let, poročila pa sta se na hitro, leta 1989 v Las Vegasu.

Jon je pravzaprav šef skupine Bon Jovi, preostali člani so zaposleni pri njem.

Imata 29-letno Stephanie Rose, 27-letnega Jesseja Jamesa, 20-letnega Jacoba Hurleyja in 18-letnega Romea Jona. Z ženo sta znana dobrodelneža, že več kot 10 let imata namreč menzo, v kateri ljudje plačajo, kolikor si lahko privoščijo, ali jima povrnejo z dobrimi deli, Jon pa tam redno pomaga v kuhinji in pomiva posodo.

V osemdesetih letih sta se z Dorotheo za kratek čas razšla in Jon je hodil z igralko Diane Lane.

Skupina Bon Jovi je uspela v osemdesetih, danes pa je ena najbolj priljubljenih ameriških rock skupin.

Leta 2013 je na nastopu v Kensingtonski palači na oder zvabil Taylor Swift in princa Williama, da sta z njim zapela Livin' On a Prayer.

Vzgojen je bil v katoliški družini, oče je bil frizer, mama pa cvetličarka.