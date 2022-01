Bilo je nekoč: Jim Carrey

James Eugene Carrey, kralj komičnih vlog, je 17. januarja praznoval 60 let. Rodil se je v Ontariu v Kanadi in pri osmih letih že pokazal talent za posnemanje. Pri petnajstih je imel svoj prvi komični nastop, ki mu ga je pomagal sestaviti njegov oče, vendar je z njim pogorel.

Je eden redkih igralcev svojega kalibra brez nominacije za oskarja, čeprav mnogi menijo, da bi ga zaslužil za vlogo v Večnem soncu brezmadežnega uma.

Sčasoma je le pridobil poslušalce v Torontu in v osemdesetih letih postal precej priljubljen. Preselil se je v Hollywood in tudi tam potreboval kar nekaj časa za uspeh, ki ga je v obliki Acea Venture izstrelil med zvezde. Sledili sta Maska in vloga zlobneža Riddlerja v Batmanu za vedno, potem pa je začel kazati tudi svoj igralski talent v filmih, kot so Trumanov svet, Mož z lune in Večno sonce brezmadežnega uma.

Poročen je bil dvakrat, ima tudi 34-letno hčerko in je že dedek. Pred nekaj leti so ga starši nekdanje partnerice tožili, da je kriv za njeno smrt zaradi predoziranja z mamili, kar je Carrey, ki je na pogrebu nosil njeno krsto, uspešno ovrgel. Zadnja leta se veliko ukvarja z umetnostjo.

Zadnja leta v ljubezenskem življenju nima sreče.

V filmu Ježek Sonic je igral zlobnega dr. Robotnika, prihaja tudi drugi del.

Mladi Jim, ko se je še prebijal med prvovrstne komike.