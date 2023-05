Bilo je nekoč: Jane Fonda

Rodila se je 21. decembra 1937 v New Yorku. Ko je imela dvanajst let, je njena mama storila samomor v psihiatrični bolnišnici. Pet let pozneje je z očetom nastopila v neki dobrodelni predstavi in ugotovila, da želi igrati. V Parizu je šest mesecev študirala umetnost in ob vrnitvi spoznala Leeja Strasberga, ki ji je s svojo igralsko šolo spremenil življenje.

Postala je ena najbolj iskanih igralk, prejela dva oskarja, dve bafti in sedem zlatih globusov. Ima tri otroke: iz prvega zakona z Rogerjem Vadimom hčerko Vanesso, iz drugega zakona s Tomom Haydenom sina Troya, v osemdesetih letih pa je v svoj dom sprejela Mary Williams, temnopolto najstnico, katere starši so bili člani skupine Črni panterji.

V tretje je bila deset let poročena s Tedom Turnerjem, po ločitvi pa je imela ljubimce, a je naposled pri osemdesetih dejala, da je 'zaprla štacuno'. Še vedno igra in pravi, da je v tem obdobju življenja najsrečnejša.

Dobila je dva oskarja: enega za vlogo v filmu Klute, drugega v filmu Vojakova vrnitev.

V štiridesetih letih je Jane, ki je posnela tudi zelo uspešen video aerobike, razvila bulimijo, vendar se je odločila izbrati življenje, je dejala.

V filmu Ob zlatem jezeru je igrala z očetom Henryjem in Katharine Hepburn.

Ted Turner je bil njen najljubši mož, pravi.

Jane s hčerko Vanesso, sinom Troyem in njegovo ženo Simone

Trenutno jo lahko gledate v filmu Klub zadovoljnih žensk: Naslednje poglavje.

Z Lily Tomlin sta navdušili kot Grace in Frankie na Netflixu.