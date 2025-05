Bilo je nekoč: Jamie Oliver (Suzy)

Rodil se je v angleškem Essexu in odraščal v pubu svojih staršev. Že zgodaj je razvil strast do kuhanja, saj je od petega leta pomagal v kuhinji. Kljub akademskim težavam zaradi disleksije je študiral kulinariko na Westminster Catering College in izpopolnjeval svoje znanje v Franciji.

Njegova kariera se je začela, ko ga je med delom v londonski restavraciji opazil televizijski producent, kar je leta 1999 privedlo do njegove prebojne oddaje na BBC-ju Goli kuhar. Njegov dostopni slog kuhanja in poudarek na svežih sestavinah sta pritegnila občinstvo, sledile so številne televizijske oddaje in uspešne kuharske knjige. Leta 2002 je ustanovil Fifteen Foundation, ki zagotavlja kulinarično usposabljanje mladim z manj možnostmi.

Zavzemal se je za bolj zdrave šolske obroke in s svojo kampanjo vplival na politiko britanske vlade. Leta 2000 se je poročil z Juliette, ki jo kličejo Jools in s katero imata pet otrok. Družina živi na posestvu iz 16. stoletja v Essexu. Kljub propadu verige restavracij leta 2019 ostaja predan pobudam za izobraževanje o hrani in javno zdravje. Njegov cilj je spodbujati pozitivne spremembe skozi kuhanje.

Mali Jamie z mlajšo sestro in starši

Proslavil se je v oddaji Goli kuhar, sledile so številne knjige in oddaje, za dve je dobil emmyja in bafto.

V muzeju voščenih lutk v Londonu je tudi njegov kip.

Čeprav so njegove restavracije leta 2019 zaprli, se njegov uspeh nadaljuje.

Pogosto je bil gost v oddajah, med drugim v jutranjem programu This Morning s Holly Willoughby.

Z ženo Jools imata otroke Poppy, Daisy, Petal, Buddyja in Riverja.