Bilo je nekoč: Jada Pinkett Smith

Dvajsetletna nadobudna igralka v svoji prvi pravi televizijski vlogi v humoristični nanizanki A Different world

Leta 2003 je navdušila v franšizi Matrica, ki se vrača letos decembra.

V oddaji Red Table Talk dame gostijo različne goste, med njimi je bil tudi Will.

Kot pevka težkometalne skupine Wicked Wisdom se zelo dobro znajde tudi v vlogi rjoveče zveri na odru.

Jada in Will s svojo veliko družino: sinom Treyem iz Willovega prvega zakona, hčerko Willow in sinom Jadenom

Deklica z imenomje na svet prijokala 18. septembra 1971 v Baltimoru. Ko je njena mama ugotovila, da rada nastopa, jo je vpisala h klavirju ter baletu in stepu. Nadaljevala je plesno šolanje in se v najstništvu spoprijateljila sSprva je nastopala v nadaljevankah in limonadah, potem pa na avdiciji za dekle Princa z Bel Aira spoznala. Odslovili so jo, ker je bila premajhna, a med igralcema se je vnela strast, čeprav je bil on že oče in poročen. Ko je Jada prvič zanosila, jo je mama prepričala v poroko, in igralka pravi, da je ves poročni dan prejokala, čeprav sta z Willom srečno poročena že skoraj 24 let.Poleg sinaimata še hčer, ki svoji mami in babici dela družbo v oddaji Red Table Talk, v kateri iskreno govorijo o številnih temah. Med drugim je Jada nekoč v goste povabila Willowo prvo ženo in se ji opravičila. Še bolj znana je kot igralka, mnogi jo obožujejo v vlogi Glorie v Madagaskarju.